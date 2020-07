Vico Equense: R…estate con noi

Il Comune di Vico Equense ha pubblicato il bando per accedere al servizio del Piano Sociale di zona di attività di Laboratori di educativa territoriale “centro ricreativo estivo part time e full time rivolto a bambini tra i 6 e 11 anni., che si terrà dal 3 Agosto al 11 Settembre 2020.

Interessante il programma delle attività presentato dalle Cooperative Il Delfino e La Locanda, che prevedono soggiorni in Agriturismo con piscina, spiaggia, visita a fattorie, sport, yoga, e tante altre attività per riconciliare la socializzazione mancata in questo periodo.

NB: attività part time, full time con pranzo e

trasporto con pulmino.