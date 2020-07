Vico Equense, la denuncia da Massaquano per i rifiuti in strada da giorni

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Monica Esposito scrive dalla frazione di Massaquano per denunciare un sacchetto di rifiuti abbandonato in strada da giorni. Di seguito l’appello che lancia Monica.

“Salve io abito a Massaquano in uno dei vicoletti del centro storico santa Lucia vorrei grazie a voi rendere noto a chi di dovere dello “schifo ” che c’è sopra il vicoletto di casa mia per la spazzatura che da lunedì resta a marcire sulle scale dove passano adulti e bambini. Vi allego anche le foto. Grazie mille e scusatemi per il disturbo”.