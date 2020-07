Vico Equense, il sindaco nomina due nuovi assessori : Roberta Barbieri ed Elisabetta Cioffi

Riorganizzate le deleghe agli altri componenti dell’esecutivo cittadino. Buonocore: “Il profilo dei nuovi ingressi garantirà competenza e continuità”

Vico Equense – Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, questa mattina, ha nominato due nuovi assessori. Si tratta di Roberta Barbieri, 51 anni, dottore commercialista e revisore contabile, che subentra a Elisabetta Cioffi, che si è dimessa per motivi strettamente personali, assumendo le stesse deleghe (finanze, tributi e patrimonio), mentre Annalisa Donnarumma, 31 anni, consulente del settore cultura e spettacolo, si occuperà di produttività e sviluppo, turismo, cultura, sport e spettacolo, politiche giovanili e trasporto locale. Ai nuovi componenti dell’esecutivo il primo cittadino ha augurato buon lavoro, sottolineando che il ruolo da loro accettato li riempirà di grandi responsabilità e impegni. “Il profilo dei nuovi ingressi – ha detto Buonocore – garantirà competenza e continuità, dando ancora più incisività all’azione amministrativa.” La nuova composizione della squadra è stata l’occasione per riorganizzare gli incarichi assessoriali. Franco Lombardi, oltre a svolgere il ruolo di vice sindaco, si dedicherà alle politiche sociali, pari opportunità, politica sanitaria, pubblica istruzione, quotidianità e cimitero. A Gennaro Cinque, invece, lavori pubblici, igiene urbana ed ecologia, manutenzione del territorio, protezione civile e monte Faito. Domenico Trombetta avrà competenza su urbanistica, arredo urbano, viabilità, verde pubblico, demanio, ufficio europa e servizio informatico. Il sindaco, Andrea Buonocore, ha mantenuto le deleghe al personale, polizia locale, contenzioso e politiche demografiche. “Ora che la giunta è completa – ha concluso il sindaco – è il momento delle responsabilità per programmare la ripartenza nella nostra città dopo una fase, peraltro non ancora conclusa, così imprevedibile e drammatica come la pandemia da coronavirus.”

Foto 2 di 2