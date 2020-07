Vico Equense, il sindaco Buonocore su casi Covid: “Smentisco categoricamente quanto appena dichiarato dal Governatore della Regione Campania”

Diventa un caso quello dei presunti contagi da coronavirus a Vico Equense. Subito dopo le dichiarazioni giunte da Palazzo Santa Lucia, è arrivata la rettifica da parte del sindaco Andrea Buonocore, che comunica ai suo cittadini l’attuale situazione.

“Smentisco categoricamente quanto appena dichiarato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo il quale a Vico Equense si sarebbero registrati ben sei casi positivi al Covid-19. Al momento in cui scrivo a Vico Equense non si registra alcun caso positivo al Covid-19 – chiarisce Buonocore – Probabilmente il Governatore si è confuso con qualche altra località. Mi metterò in contatto quanto prima con lui al fine di chiarire il malinteso”. Ora resta da capire quale sia l’altra località in questione sul territorio della Penisola Sorrentina: è già giallo.