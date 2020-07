Vico Equense . Finalmente riparte Teatro Mio ecco “Teatrestate – Il coraggio di ripartire – Estate 2020.”

Vico Equense ( Napoli ) – “Finalmente si riparte. E’ con vero piacere che annunciamo “Teatrestate – Il coraggio di ripartire – Estate 2020.” Si tratta di una mini rassegna Teatrale, un cartellone composto da nostri spettacoli che si svolgerà dal 9 al 30 agosto nel Chiostro della Santissima Trinità e Paradiso. La kermesse, verrà realizzata grazie anche al contributo della Amministrazione Comunale di Vico Equense, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per la sensibilità e la vicinanza che sempre ci dimostra. La nostra Associazione nella sua storia ha attraversato momenti difficili e questo è stato forse il più complicato. La chiusura forzata dovuta alla pandemia ha prodotto danni non indifferenti alla nostra seppur piccola economia. Ma noi come sempre, non ci siamo arresi e seppur con tutte le difficoltà dovute al rispetto delle regole di distanziamento e contingentamento, abbiamo trovato l’entusiasmo e il coraggio di ripartire. Tutto sarà svolto in ottemperanza alle regole: distanziamento, appunto, anche tra congiunti, registrazione e misurazione della temperatura. La prenotazione è obbligatoria. Per evitare inutile e pericolosi assembramenti, ci sarà un pre ingresso esterno e gli spettatori dovranno esibire la prova della loro prenotazione per proseguire verso la cassa dove formalizzeranno il diritto ad entrare previa misurazione della temperature e registrazione. La capienza del Chiostro, a causa del distanziamento sarà ridotta, per cui agli interessati è consigliato di affrettarsi a prenotare. Basta chiamare il 3336353444 per ricevere tutte le informazioni e prenotarsi. Avevamo un debito con i nostri abbonati e con questi spettacoli vogliamo saldarlo, nella speranza che vogliano partecipare, insieme ad un pubblico ancor più numeroso, alla nostra ripartenza e passare una serata a…Teatro Aperto. Vi aspettiamo numerosi.”

Prenotazione Obbligatoria:

Ingresso: Intero € 8,00

Ridotto € 5,00

Spettacoli per bambini: Biglietto unico €5,00