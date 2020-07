Vico equense. Festa in casa Positanonews Promessa di Matrimonio per Viviana e Giovanni. Viviana Vanacore, giornalista formata con Positanonews, e Giovanni ingegnere elettronico. Ieri la promessa di matrimonio celebrata dal sindaco Andrea Buonocore, alla presenza di molti amici, che ha fatto anche un discorso per i promessi sposi, poi la festa nel giardino paterno , il presidente della Lega Navale di Vico con la spettacolare torta della pasticceria Buonocore di Arola