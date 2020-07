Vico Equense. De Profundis per i conti del Comune: disavanzo di 2,29 milioni di euro.

Anche l’Assessore Cioffi, da lungo tempo assente ai lavori di Giunta (persino in quella di approvazione del rendiconto del bilancio 2019), senza dare spiegazioni si è dimessa.

È incredibilmente il terzo assessore al bilancio che salta. Questa girandola di assessori, 6 assessori usciti di scena (5 donne) non può passare inosservato e non può ridursi ad un problema di misoginia di questa Amministrazione. Sarebbe quindi il caso che il Sindaco spiegasse alla città le vere ragioni politiche di questi continui avvicendamenti in Giunta. Una cosa è certa, mentre gli assessori cadono come birilli i conti peggiorano e al 31/12/2019 il Comune di Vico Equense raggiunge un disavanzo di 2, 29 milioni di euro.



Potrebbe essere questa parte della spiegazione?