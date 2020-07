Vico Equense. Corsa alle Regionali: Forza Italia pensa all’assessore Cinque. L’ex governatore Stefano Caldoro lavora sodo per rinforzare le sue liste. E pesca in penisola sorrentina. Dopo l’accordo con il dirigente medico Torquato Esposito – già consigliere comunale a Sorrento e con un passato pure alla Democrazia Cristiana – è possibile il tentativo di coinvolgere anche l’ex sindaco di Vico Equense Gennaro Cinque.

Attualmente assessore con delega ai lavori pubblici e all’ecologia, potrebbe ritentare la scalata al seggio in consiglio regionale. E ovviamente potrebbe farlo con la casacca di Forza Italia, il suo storico partito.

Nei giorni scorsi, proprio i berluscones hanno deciso di ripartire a Vico Equense con la nomina del nuovo commissario cittadino, il maresciallo Vincenzo Cioffi, già esponente della maggioranza di Cinque la passata consiliatura e che si candidò alle ultime elezioni comunali nella civica “Forza Vico”.

Una lista riconducibile proprio all’ex sindaco e oggi assessore di Vico Equense per sostenere l’attuale primo cittadino Andrea Buonocore.

Sull’eventuale candidatura al consiglio regionale di Cinque potrebbe giocare un ruolo decisivo Fulvio Martusciello. L’europarlamentare azzurro ha “benedetto” con entusiasmo la nomina di Cioffi a neo commissario cittadino di Forza Italia e storicamente è un punto di riferimento per lo stesso Cinque.

I due vantano un rapporto umano molto forte e dunque l’ex sindaco potrebbe rappresentare una sua risorsa utile per rinforzare le liste di Caldoro. Si vedrà.

Sia chiaro: al di là dei rumors che danno lo stesso Cinque pronto a valutare l’ipotesi di ricandidarsi a sindaco di Civo Equense nelle elezioni comunali in programma tra qualche mese, l’ex sindaco potrebbe davvero riflettere sull’opportunità di ritentare ancora una volta la discesa in campo per le Regionali. Nel 2015, dopo che fu dichiarato decaduto a causa di un’incompatibilità col Comune guidato dal sindaco “facente funzioni” Benedetto Migliaccio, si candidò alle elezioni vinte dal governatore Vincenzo De Luca. Non riuscì ad ottenere il seggio all’opposizione in consiglio regionale, ma fece comunque una buona performance elettorale: quasi 7500 voti. Chissà che ora non ci possa riprovare seppur mesi fa si dichiarò comunque una sorta di fan di De Luca.

Fonte Metropolis