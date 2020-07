Vico Equense, bimbo nato morto in ospedale: parte l’inchiesta

Una notizia tremenda che arriva da Vico Equense. Nella giornata di ieri, come riportano i colleghi di Metropolis, presso l’ospedale De Luca e Rossano, una donna originaria di Castellammare di Stabia ha dato alla luce un bimbo morto. Quest’ultima si era recata presso il nosocomio vicano per partorire, quando qualcosa non è andata per il verso giusto: le condizioni della donna sono apparse subito gravi, mentre il piccolo non ce l’ha fatta.

La donna è stata salvata. Quando i familiari sono stati avvisati del fatto, alcuni di loro avrebbero dato in escandescenze e sarebbe stato necessario anche l’intervento dei Carabinieri in loco. La famiglia ha presentato una denuncia, mentre è partita un’inchiesta: saranno i Carabinieri ad indagare e cercare di capire quanto sia accaduto in sala parto. Interrogati tutti i medici e gli infermieri coinvolti. Come prassi, acquisiti atti ospedalieri, cartelle cliniche e così via. Per ora nessuno è indagato.