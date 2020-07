Vico Equense. Bimba morta in grembo, indagato il ginecologo. La madre è fuori pericolo. La notte di mercoledì 2 luglio all’Ospedale De Luca e Rossano è avvenuta una tragedia: una neonata è morta prima di venire alla luce, mentre sua madre è entrata in coma. Il medico legale ha effettuato l’autopsia sul corpo della bambina, Karol, e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati il ginecologo che seguiva la donna e che ha eseguito il taglio cesareo.

Intanto la donna, originaria di Castellammare di Stabia, Isabella Di Maio, è uscita dal reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni sono in netto miglioramento a seguito dei tre interventi subiti per ridurre l’emorragia interna seguita al taglio cesareo. Dopo il suo arrivo in Ospedale a Vico Equense mercoledì notte, infatti, attraverso il tracciato è stato accertato il decesso della bambina ed è stato necessario un taglio cesareo per estrarre il feto, al seguito del quale la donna ha subito un’emorragia interna che ha causato il trasferimento all’Ospedale del Mare. Lì i medici hanno dovuto intervenire chirurgicamente per limitare l’emorragia ed ora le sue condizioni sono in miglioramento, tanto da essere trasferita dal reparto di Rianimazione ad un reparto di degenza.

Adesso proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati dal Capitano Ivan Iannucci.

Secondo la tesi dei medici dell’Ospedale di Vico Equense, la donna avrebbe subito il distacco della placenta, che avrebbe poi determinato il decesso in grembo della bambina, ma la famiglia vuole vederci chiaro.