Vico Equense. Bandi Gal Terra Protetta: il Consiglio comunale dice sì. Consiglio comunale questa mattina a Vico Equense, convocato d’urgenza per avviare gli atti necessari per la partecipazione in forma associata a due bandi di finanziamento del Gal Terra Protetta, rivolti agli Enti pubblici. L’ assise cittadina ha approvato gli accordi di programma tra il Comune di Pimonte (capofila) Agerola, Furore, Lettere e Vico Equense, relativi a due tipologie di finanziamento a valere sul PSR Campania 2014/2020. La prima delibera riguarda la tipologia 7.4.1: investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale. Il finanziamento mira alla realizzazione di un “Centro per l’erogazione di servizi socio-culturali, nell’ambito dell’immobile comunale ex Asl di Pimonte. La seconda tipologia è la 7.5.1, si riferisce al sostegno di investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala. La richiesta di finanziamento è diretta alla realizzazione e gestione di un “Centro per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico” nell’ambito dell’immobile comunale “Presidio Monti Lattari”, a Pimonte. Entrambe le delibere sono state approvate all’unanimità dei presenti in aula. Sostituiti, anche, sei componenti della Commissione Pari Opportunità e approvato all’unanimità la nuova modifica dell’articolo 20 del regolamento delle entrate, che estende la possibilità di rateizzo per il contribuente.