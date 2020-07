Vico Equense, arenile riservato ad anziani e disabili

Un tratto della spiaggia delle “postali” a Marina di Vico, con servizi gratuiti

Vico Equense – Un tratto di arenile riservato agli anziani e alle persone diversamente abili alla spiaggia delle “postali” a marina di Vico. Si tratta di un provvedimento portato in Giunta dall’assessore alle politiche sociali Franco Lombardi. Lo spazio in questione è quello che viene ogni anno utilizzato per ospitare le colonie marine organizzate dal Comune di Vico Equense, che quest’anno non si faranno per effetto dell’emergenza sanitaria, per cui si è pensato di destinare il medesimo spazio alla terza età e alle persone con disabilità. Per tutto il mese di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, l’affidatario dell’arenile (Vittorio Mario), garantirà a titolo gratuito i seguenti servizi: ombrellone, lettini, sedie, doccia, servizi igienici, controlli sulla sicurezza dei bagnanti, sedie job, sanificazione degli arenili, attrezzature e locali utilizzati dagli utenti. “Per le problematiche connesse all’emergenza coronavirus non è previsto il servizio di trasporto degli utenti” spiega l’assessore alle politiche sociali Franco Lombardi. Chi è interessato avrà tempo fino all’ 11 luglio per presentare l’istanza di partecipazione. Il modulo potrà essere ritirato presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune, oppure scaricato dal sito istituzionale dell’ente e inviato tramite mail all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it “In caso di richieste in eccesso – conclude l’assessore Lombardi – rispetto ai posti disponibili, sarà attuata una rotazione in modo tale da garantire la partecipazione a tutti coloro che presenteranno la domanda.”