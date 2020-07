Vacanze in Penisola sorrentina per la nota agente immobiliare Emilie Bosak: tappa a Capri e a “Lo scoglio” di Nerano – FOTO

Ha scelto la penisola sorrentina per passare le proprie vacanze la splendida agente immobiliare, Emilie Bosak, ex modella e ora istituzione del settore. Quest’ultima ha postato alcune foto e storie su Instagram che la ritraggono a Capri e al ristorante “Lo Scoglio” di Nerano. Quest’ultimo ristorante è una vera e propria tappa fissa per tante celebrità (ieri ha fatto visita anche il figlio dello stilista Roberto Cavalli).

Nata a Montreal e cresciuta nel territorio francese di Saint Martin, Emilie Bosak ha vissuto in Canada, Caraibi, Sud America e New York. Parla fluentemente inglese, francese, spagnolo e italiano. Ha conseguito una laurea in Media Studies e ha frequentato la Parsons The New School of design per studiare Fashion Marketing. Ha lavorato come venditore di beni immobili per il gruppo Corcoran e prima di entrare in Domus Realty Emilie è stata responsabile delle vendite di Toll Brothers, supervisionando e gestendo la vendita di appartamenti di fascia alta.