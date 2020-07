Vacanza a Positano per il calciatore inglese Jack Marriott, attaccante del Derby County

Vacanza a Positano per il calciatore inglese Jack Marriott. L’attaccante del Derby County, club che milita nella Football League Championship (che corrisponde alla nostra Serie B), si è concesso un soggiorno rilassante lontano dai campi da calcio in Costiera Amalfitana.

Oltremanica infatti si stanno ancora disputando le ultime partite decisive per l’approdo in Premier League. La punta 26enne, quest’anno infatti con i Rams si è posizionato al decimo posto in classifica, con la formazione bianconera delle East Midlands che non è riuscita a confermare la zona playoff della stagione precedente.

L’anno scorso, con l’esordio in seconda divisione, ha segnato complessivamente 13 reti con la maglia del Derby, di cui sette in campionato: ironia della sorte, Marriott lo scorso anno nel ritorno delle semifinali playoff realizzò una doppietta contro il Leeds di Marcelo Bielsa, che quest’anno ha conquistato il Premier.

Gli arieti allenati da Frank Lampard, attuale trainer del Chelsea, furono sconfitti in finale dall’Aston Villa con la rete dell’attaccante che riaccese per poco le speranze all’81esimo, sul 2 a 1. Quest’anno la stagione è stata poco prolifica per Marriott, che in 37 presenze ha realizzato solo tre gol.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ipswich Town, dopo essersi fatto le ossa in giro per l’Inghilterra è stato prelevato dal Luton Town nel 2015. In League Two (la quarta serie inglese), in due stagioni realizza 28 reti in 91 presenze. Nel 2017 viene acquistato dal Peterborough, scalando in League One, dove si prende subito lo scettro di capocannoniere con 27 reti in 44 partite.

Le sue prestazioni non passano inosservate, tanto da essere voluto alla corte di Lampard, ripagando subito la fiducia accreditatagli dal suo nuovo club, realizzando la rete dell’esordio stagionale contro il Manchester United in EFL Cup.