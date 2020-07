Una merenda fresca e golosa: come fare il biscotto gelato in casa

Ingredienti:

• 300 g di farina 00

• 150 g di burro

• 120 g di zucchero a velo

• 30 g di cacao

• 3 tuorli uova medie a temperatura ambiente

• 1 pizzico di lievito per dolci

• 1 bustina di vanillina

• gelato del gusto preferito oppure panna già zuccherata da montare

• frutta

• gocce di cioccolato o altro a piacere

Il biscotto gelato è quasi d’obbligo in estate quando le belle giornate ci invogliano a gustare merende fresche. Potete preparare questa ricetta anche a casa, con ingredienti semplici e questo vi consentirà anche di personalizzare come preferite i singoli biscotti. Tutto quello che dovrete fare sarà preparare le basi con della semplice pasta frolla. Per la farcitura, poi, abbiamo pensato a del gelato oppure a della panna montata e arricchita con pezzi di frutta, ma potete optare anche per mascarpone, ricotta e yogurt gelato.

Se vostro figlio ama le fragole, potete metterle nella farcitura, se invece il partner è un golosone di cioccolato, farcitelo con le gocce. Se invece volete un biscotto al cacao, vi basta aggiungere a queste dosi 30 grammi di cacao amaro. Per non parlare delle mille altre varianti possibili! Basta preamboli: vediamo subito insieme la ricetta del biscotto gelato fatto in casa!

Preparazione del biscotto gelato fatto in casa