“Un libro sotto le stelle”. A Maiori festa grande della cultura

“UN LIBRO SOTTO LE STELLE”

FESTA GRANDE DELLA CULTURA a Maiori Dal 21 al 24 luglio e dal 25 al 28 agosto per la sedicesima edizione della RASSEGNA Nazionale editoriale

Un cielo stellato, otto notti d’estate, la magia e l’immaginazione che nascono dalla lettura di un libro. Elementi essenziali per calarsi a pieno in un racconto, in un romanzo o in una storia di attualità. Con questo spirito l’Associazione Meridiani promuove la XVI edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle”, in programma dal 21 al 24 luglio e dal al 25 al 28 agosto, il cui cartellone è stato presentato presso il Reginna Palace Hotel di Maiori a cui hanno partecipato Alfonso Giarletta, Event Manger Associazione Meridiani, Lucia Mammato, Consigliere Comunale di Maiori, Anna Citarella, Presidente Associazione Albergatori di Maiori, Edmondo Gallo, Direttore Tecnoscuola, Francesco Manca, Presidente Associazione Prometeo, Salvatore Biazzo, scrittore e giornalista Rai e Giovanna Cimini, titolare della location che ospiterà l’evento.

La manifestazione, giunta alla XVI edizione, ha visto la partecipazione di personaggi di caratura nazionale ed internazionale. Autori, giornalisti e personaggi dello spettacolo sempre presenti in gran numero, hanno dato vita, anno dopo anno, a interessanti dibattiti e momenti di profonda riflessione sulle tematiche sociali e culturali trattate.

Le location utilizzate, il rapporto diretto e senza filtri tra spettatori e autori, hanno favorito e consolidato nel tempo il successo di una manifestazione nata con la finalità di far conoscere le particolarità del territorio che la ospita a un pubblico che, stanco dei ritmi della vita frenetica di oggi, era ed è sempre più alla ricerca della giusta dimensione, del giusto mix ambientale per poter approfondire quelle tematiche che altrimenti sarebbero passate inosservate.

La rassegna si candida così ad essere il veicolo giusto per comunicare la realtà del territorio e allo stesso tempo sottoporre ai vacanzieri internazionali, in un modo diretto, quasi confidenziale, i prodotti della nostra editoria contemporanea presentati e raccontati dagli stessi autori di punta.

Grazie ad un programma sempre più ricco di personalità di alto profilo, la manifestazione ha visto crescere rapidamente la propria notiziabilità tanto sui principali network televisivi e media nazionali quanto sui media e sulla stampa specializzata internazionale.