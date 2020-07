Turismo in penisola sorrentina, vertice all’Eav per aumentare la sicurezza in treni e stazioni

La ripresa del turismo a Pompei e in Penisola Sorrentina passa anche attraverso la sicurezza sui treni e nelle stazioni della Circumvesuviana. Ecco cosa scrive Susy Malafronte per il quotidiano Il Mattino in edicola oggi. È su questa tematica che si sono confrontati i vertici dell’Eav, dell’ente Parco Monti Lattari e il coordinamento della Confcommercio. L’impegno unanime è di sensibilizzare le amministrazioni comunali per l’impiego dei vigili urbani nelle stazioni e sui convogli a garanzia della sicurezza dei turisti. È stato un confronto di ampio respiro sulle criticità del trasporto pubblico nell’area, e sugli interventi possibili per alleviare le pesanti conseguenze dell’emergenza Covid sui flussi turistici. L’incontro, svoltosi nella sede Confcommercio Campania di Napoli ha visto protagonisti il presidente Eav Umberto De Gregorio, quello del Parco Monti Lattari Tristano Dello Ioio, i rappresentanti del coordinamento Confcommercio Pompei-Penisola Sorrentina – che riunisce le Confcommercio di Pompei, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense – e il sindacato balneari della provincia di Napoli. De Gregorio ha illustrato, con franchezza, la situazione di grande difficoltà nella quale è costretto ad operare l’Eav a causa della carenza di risorse finanziarie e del venir meno dei contributi statali, cui si aggiungono i costi aggiuntivi per la sanificazione dei treni e il crollo delle entrate dovuto all’emergenza Covid. Umberto De Gregorio ha, comunque, assicurato che, pur nella situazione attuale di carenza di risorse, l’Eav sta investendo in attrezzature ed assunzioni di personale, finalizzati ad incrementare il servizio.