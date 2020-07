Turismo. A Salerno si preferisce tenere sfitte le case al mare a causa del Covid. Come riporta il quotidiano La Città, la prima estate post lock down è caratterizzata da un nuovo fenomeno: molte case al mare, anche quelle che i proprietari salernitani locavano a caro prezzo, sono rimaste sfitte. I timori legati al contagio e le norme più stringenti li hanno spinti a modificare le proprie abitudini, specie in Costiera Amalfitana, finendo per utilizzare le dimore estive per loro stessi e per le proprie famiglie.