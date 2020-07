Tunnel Minori-Maiori: Minori per Tutti propone un referendum consultivo

Nel centro della Costiera Amalfitana, ormai l’argomento topico per i cittadini è la realizzazione della variante che collega i vicini territori comunali di Maiori e Minori. Proprio da quest’ultimo comune, arriva la proposta del gruppo consiliare Minori per Tutti, di coinvolgere la cittadinanza in una consultazione. Qui riportiamo la nota firmata dai consiglieri di minoranza Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo:

“In questi ultimi giorni a Minori non si parla d’altro. Il tunnel Minori-Maiori è un progetto che a tanti minoresi non va giù. Il merito di aver focalizzato di nuovo l’attenzione va a dei cittadini che sia sulle testate online sia sui social hanno discusso e motivato le proprie perplessità in merito al tema. La prima constatazione di fatto è che il “muoversi” di cittadini minoresi aldilà dell’appartenenza politica locale e che scrivono con totale indipendenza, è un dato politico positivo, vuol dire che il paese c’è ed è presente, al netto di noi tutti politici locali. La seconda constatazione e anche la più ovvia, esiste un Movimento di pensiero “No tunnel”.

Lungi da noi cavalcare l’onda del momento per fare semplice demagogia (anche se le nostre posizioni negative sul tunnel sono chiare dall’anno scorso, ribadite e motivate più volte in consiglio comunale,anche nell’ultimo dell’11 giugno scorso). Giovedì 9 luglio abbiamo protocollato una mozione, per il prossimo consiglio comunale, nella quale chiediamo una delibera di consiglio che indìca un referendum consultivo sulla variante tunnel Minori-Maiori.

Quest’azione di partecipazione democratica non può che ulteriormente arricchire e migliorare il paese da un punto di vista politico – scrive Minori per Tutti – Senza ombra di dubbio il sindaco ha ragione quando scrive che durante l’elezione se né è parlato e che l’ampia vittoria elettorale conferisce a questa amministrazione una legittimità importante. Ma in questo periodo,il tema è molto dibattuto tra i cittadini di qualsiasi schieramento politico e questo è un fatto positivo che arricchisce un sano confronto. Dare un’opportunità ai minoresi di esprimersi su questo tema, attraverso un referendum, sarebbe il trionfo della buona politica e della democrazia,aldilà del risultato. La libertà è partecipazione diceva Gaber, concediamo ai minoresi quest’arma politica, diventando un laboratorio politico e un esempio per tutti i comuni della costiera.”