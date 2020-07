Tris di vittorie per il Tennis Club Capri festeggiati con una notte bianca tra storici tennisti e giovani promesse. Festeggiamenti al Tennis Club di Capri per il risultato ottenuto dal giovane tennista caprese Lorenzo Staiano, che già è entrato nella classifica 3.2 battendosi nella finale dei campionati regionali under 16 tenutosi presso il circolo VDP di Acerra. Una finale che lo ha fatto qualificare per competere ai campionati italiani di categoria. Ottimi piazzamenti nello stesso torneo li hanno avuti altri due piccoli campioni del tennis isolano, Fabrizio Staiano, che è arrivato ai quarti di finale, e Mario Paone che si è piazzato tra i primi 16. Grandissima partecipazione poi per la prima edizione della “notte bianca del tennis” organizzata dal Tennis Club Capri, con più di 50 partecipanti per un torneo di Doppio Giallo conclusosi con la vittoria della coppia Bratto/De Martino.