Tripadvisor, hotel di Ischia migliore al mondo per rapporto qualità prezzo

In questa estate anomala con una carenza di turisti americani e il blocco di tredici paesi alla frontiera c’ è una buona notizia per il turismo campano. L’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme ad Ischia risulta avere per Tripadvisor il migliore rapporto prezzo / qualità come riporta il sito di Repubblica. La Regione Campania per fronteggiare questa emergenza da Corona virus economica e non solo sanitaria e sociale ha anche promosso delle campagne promozionali . Qui a Ravello nello scenario incantato di Villa Rufolo è stato girato a fine maggio un docufilm per rievocare la venuta di Richard Wagner a Ravello con la partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi, della etoile Eleonora Abbagnato, del soprano Carmen Giannattasio e del maestro Maurizio Agostini. Per rilanciare appunto il turismo in Campania a partire dalla cultura.

Sono stati ufficializzati comunque I Travelers Choice Hotel Award 2020 che ha premiato appunto l’hotel di Ischia Villa Sirena che precede nella classifica L’hotel Rura Arpa de Hierba di La Pereda in Spagna e il Cabo Vista Hotel di Cabo San Lucas, in Messico.

Valeria Civale