Treni e pullman. A partire da giovedì le undici nuove regole da seguire: nessun limite di posti e mascherine obbligatorie. Come scrive il quotidiano Il Mattino, a partire da giovedì prossimo si tornerà a bordo ma ci si dovrà attenere scrupolosamente a nuove regole da seguire. Stop a sedili alternati: si riparte dalla capienza piena dei mezzi. I posti posti contingentati e il raddoppio delle corse hanno causato costi troppo alti. Ci sarà l’obbligo a bordo di mascherine e igienizzanti.

Sono undici le regole da seguire per il liberi tutti su mezzi di trasporto pubblico. La aziende dovranno garantire “un’adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni e sintomi di infezioni respiratorie acute, come febbre, tosse, difficoltà respiratoria”. Inoltre resterà obbligatorio garantire l’entrata e l’uscita dal mezzo separate per garantire il distanziamento personale di un metro. I pendolari dovranno continuare ad utilizzare le mascherina oltre ad igienizzare le mani o, in alternativa, indossare i guanti.