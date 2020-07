Tredicenne accoltellato durante una partita di calcio

Durante una normale partita di calcio tra giovanissimi, su un campo nella periferia di Castellammare, è scoppiata una lite tra i baby giocatori, finita nel peggiore dei modi. Il più grande, tra i bambini con la passione del calcio, un quattordicenne, ha estratto un coltello dalla tasca e l’ha usato per punire l’avversario. Ferito un tredicenne, è stato trasportato al pronto soccorso del San Leonardo. Tragico epilogo di una partita tra amici. Il ragazzino per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ed è stato dimesso dall’ospedale.