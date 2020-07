Tre delfini morti in Costiera amalfitana e penisola sorrentina a Cetara, Massa Lubrense e Positano

Il bilancio dei cetacei morti in Costiera amalfitana e penisola sorrentina continua a salire purtroppo come riporta salernonotizie. I comuni interessati da questi tragici epiloghi sono Cetara, Positano, Massa Lubrense. .

La guardia costiera è prontamente intervenuta a seguito delle segnalazioni dei bagnanti rinvenendo due delfini della specie stenella striata con evidenti ferite al ventre mentre un altro è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Le analisi per accertarne le cause del decesso sono in corso ma non si esclude che siano collegate all’attività di pesca. I mammiferi potrebbero essersi avvicinati alle reti di pesca dei pescherecci che operano lungo la costa. Uno dei delfini in particolare è stato trovato nel comune di Massa Lubrense nella zona dell’area marina protetta di Punta Campanella, rientrante nel progetto europeo Life Delfi, cofinanziato attraverso il programma Life dell’Unione Europea e coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR – Irbim) con cui collaborano Legaambiente Onlus, Università di Padova e di Siena, quattro aree marine protette ( Punta Campanella, Isole Egadi, Tavolara, Punta Coda Cavallo Torre del Cerrano ). Filicudi Wildlife Conservation e il Blue World Institute ( Croazia).