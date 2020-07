Trasporti e Turismo in Penisola Sorrentina: incontro tra Eav, Ente Monti Lattari e Confcommercio

Si è tenuto nella giornata di ieri un incontro sulle criticità del trasporto pubblico nel polo turistico che va da Pompei alla Penisola Sorrentina, e sugli interventi possibili per alleviare le pesanti conseguenze dell’emergenza Covid sui flussi turistici.

La riunione si è svolta nella sede Confcommercio Campania di Napoli e ha visto protagonisti il Presidente EAV Umberto De Gregorio, il Presidente dell’Ente Parco Monti Lattari Tristano Dello Ioio ed i rappresentanti del Coordinamento Confcommercio Pompei-Penisola Sorrentina, che riunisce le Confcommercio di Pompei, Castellammare, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, ed il Sindacato Balneari Prov. Napoli.

La riunione è stata aperta dall’intervento di Tristano Dello Ioio, il quale ha sottolineato importanza di concepire le aree di Pompei e della Penisola come un distretto turistico unitario con una programmazione comune, ed a tale scopo ha invitato i partecipanti ad attivare tutte le sinergie possibili con il Parco dei Monti Lattari per ampliare l’offerta e l’attrattività turistica, valorizzando le potenzialità delle aree montuose e degli itinerari naturalistici della Penisola.

Tutti i Presidenti delle Confcommercio locali hanno sottolineato la gravità del problema sicurezza ed ordine pubblico sulla Circumvesuviana, a causa della carenza di controlli sui treni e nelle stazioni, ed hanno invocato una maggiore vigilanza per evitare il rischio di assembramenti e l’afflusso disordinato di persone senza biglietto e malintenzionati che scoraggiano l’uso della ferrovia da parte dei turisti.

De Gregorio ha illustrato con franchezza la situazione di grande difficoltà nella quale è costretto ad operare l’EAV a causa della carenza di risorse finanziarie e del venir meno dei contributi statali, cui si aggiungono i costi aggiuntivi per la sanificazione dei treni ed il crollo delle entrate dovuto all’emergenza Covid. Sul punto, i presenti hanno concordato di sensibilizzare le Amministrazioni comunali affinchè collaborino alla vigilanza delle stazioni con le Polizie Municipali. Il Coordinamento ha comunque chiesto a De Gregorio di prevedere a breve un intervento straordinario per la vigilanza a bordo e nelle stazioni, in modo da dare un segnale ad utenti e turisti sul ripristino della legalità.

De Gregorio ha comunque assicurato che, pur nella situazione attuale di carenza di risorse, l’EAV sta investendo in attrezzature ed assunzioni di personale, finalizzati ad incrementare il servizio. Pur apprezzando l’impegno in tal senso del Presidente, il Coordinamento ha segnalato una serie di interventi che potrebbero essere attuati in tempi brevi senza particolare impegno di risorse.

Il Coordinamento ha chiesto perciò un intervento immediato per migliorare la segnaletica, sia luminosa che fissa, in particolare nelle stazioni di Napoli Garibaldi e di Pompei Villa dei Misteri e Santuario, dove è del tutto carente ed induce spesso i turisti a sbagliare direzione. Posto che queste stazioni rappresentano il biglietto da visita del territorio, esse vanno rese più accoglienti e decorose, e soprattutto occorre mettere i turisti in grado di orientarsi, tramite una segnaletica bilingue e sufficientemente chiara ed un servizio di annunci effettuato nelle principali lingue straniere.

Infine, la delegazione di Pompei ha chiesto di intervenire per ridurre i lunghissimi tempi di attesa dei passaggi a livello a ridosso del centro città, che creano seri problemi di viabilità in tutta la città, attraverso lo spostamento delle manovre di scambio nelle stazioni limitrofe, ove le ripercussioni sul traffico sarebbero molto minori. Il Presidente De Gregorio si è impegnato a valutare la questione con i competenti settori tecnici per poi fornire una risposta in tempi brevi.