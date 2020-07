Trasportava droga nelle parti intime: carabinieri di Amalfi arrestano una 35enne di Minori

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, durante un servizio perlustrativo di prevenzione dei reati lungo le principali arterie della Divina, hanno arrestato una donna, già nota agli uffici, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette sono scattate a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale lungo la SS163: la 35enne, di Minori, dal momento in cui è stata fermata è apparsa da subito nervosa ed elusiva nelle varie fasi di accertamento e per questa ragione i militari della Stazione di Maiori hanno voluto approfondire le verifiche. Essendo la ragazza conosciuta alle forze dell’ordine, è stata condotta in caserma e con le cautele del caso, sottoposta ad una perquisizione, a cura di preposto personale femminile dell’Arma dei Carabinieri, all’esito della quale, opportunatamente occultata nelle parti intime, è stata rinvenuta una pietra di cocaina, ancora da tagliare e suddividere in dosi, del peso complessivo di circa 10 gr e che avrebbe fruttato, una volta immessa sul mercato, almeno 4 mila euro di guadagno. Le attività sono poi state estese anche all’abitazione, all’interno della quale è stato scovato un bilancino di precisione per suddividere le dosi, ancora sporco di polvere bianca. A nulla sono valse le giustificazioni della fermata, per lei è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del magistrato l’arrestata è stata condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata di oggi.