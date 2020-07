Trasaella è una piccola frazione della città di Sant’Agnello dove sorge la chiesetta dedicata alla Madonna delle Grazie. Oggi si sarebbe dovuta celebrare la tradizionale processione con il suggestivo finale che vede la discesa dell’angelo dal campanile della chiesa per raggiungere la statua della Madonna nella piazzetta. Una giornata tanto attesa dai residenti e dalle tante persone che ogni anno accorrono nel piccolo borgo per assistere al momento religioso. Una tradizione lunghissima e che si è celebrata ogni anno. Ma quest’anno le norme anti-Covid non consentono di vivere questo momento comunitario. La Madonna delle Grazie, però, viene onorata comunque con la celebrazione di una Santa Messa presieduta dal Vescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia Mons. Francesco Alfano.