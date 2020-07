Tramonti, “Tu Respira”: diventa virale lo spot di promozione turistica

A Tramonti si “respira” grande voglia di valorizzare il suo ampio territorio, ripartendo dalle sue bellezze, unendo storia, natura ed enogastronomia. Il Comune di Tramonti oggi ha infatti lanciato sulla propria pagina Facebook uno splendido cortometraggio di quarantacinque secondi (sotto), in cui si racconta con immagini e musiche, la natura, l’artigianato, i sapori e l’attività da svolgere all’aria aperta, come il trekking.

“Tu respira,

fallo guardandoti intorno.

Fallo con la semplicità,

con gli occhi pieni di ogni cosa. Afferra la bellezza,

lasciati accarezzare dalla tramontana.

E sorridi, sorridi più forte che puoi.

Perché Tramonti è un sorriso nuovo,

ogni giorno.”

Questo è il claim che a meno di un’ora dalla pubblicazione, ha reso subito virale il video sui social, raccogliendo subito condivisioni da Facebook a Instagram. In quella che oggi è stata rinominata “montiera” della Costiera Amalfitana, si sta puntando fortemente a pubblicizzare il territorio, cogliendo la palla al balzo in questa ripartenza dopo la chiusura per il Covid.

Nel rilanciare l’economia locale, a Tramonti c’è infatti una forte volontà di imporre un’offerta turistica differente, complementare a quella già esistente nella Divina, ma non per questo meno arricchente sia per il comprensorio che per i visitatori che giungono in Costa d’Amalfi. Continua con successo l’operazione di promozione turistica di Tramonti, condotta con paziente perseveranza.