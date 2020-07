Tramonti, installazione di una pesa modulare al centro di raccolta

Proseguono le iniziative green di Tramonti a sostegno dell’ambiente e dei cittadini, un percorso virtuoso che va avanti ormai da moltissimi anni, un modus operandi inaugurato dall’amministrazione dell’ex Sindaco Antonio Giordano e che continua ad essere confermato e consolidato dall’attuale amministrazione comunale.

Con proposta di delibera di Giunta del 19 Dicembre 2019 a firma del Vicesindaco Vincenzo Savino si è dato il via al progetto della pesa, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale. Proprio in questi giorni, infatti,la ditta affidataria ha iniziato i lavori in località Pietre di Tramonti, in prossimità del centro di raccolta, ove si provvederà ad installare una pesa modulare a ponte sia per supporto e controllo dei materiali in transito dal centro stesso, sia per offrire un servizio pubblico ai molteplici cittadini che per quantificare le proprie merci (legname, uva, castagne, limoni etc…) prima erano costretti a spostamenti anche considerevoli presso altri paesi; dal prossimo settembre, potranno comodamente usufruire del servizio di pesatura in loco. La pesa avrà una capacità di pesatura di 50.000 kg, un impianto a 6 celle di carico a tenuta stagna IP68, sarà posta a filo pavimento con sistema self-service e avrà le dimensioni di 9 x 3 metri.

La pesa di ultima generazione sarà dotata di un terminale elettronico che consentirà operazioni con e senza operatore; il sistema self service a monete o a gettoni consentirà pesature senza operatore semplici ed economiche, mentre il sistema con software permetterà di gestire e controllare le merci in transito nell’isola stessa.

“Anche in questo caso il nostro impegno ha lo scopo di offrire efficienza e nuovi servizi – ha dichiarato il Sindaco Domenico Amatruda. Lavoriamo per semplificare la vita dei cittadini: la pesa sosterrà le attività agricole del nostro territorio dando la possibilità a chiunque di quantificare il proprio lavoro, ma avrà soprattutto un ruolo di primaria importanza nella gestione dei rifiuti. Un’opera che guarda al presente, ma che sostiene il futuro!”

“Con questa nuova opera pubblica diamo una grande risposta al territorio – ha sottolineato il Vicesindaco Vincenzo Savino – in primis al comparto ambientale e alla raccolta differenziata: grazie ad essa avremo un riscontro certificato dei flussi e dei materiali che vengono conferiti presso le piattaforme. Comprendendo le esigenze dei cittadini non solo tramontani ma di tutto l’hinterland costiero, incoraggiamolo sviluppo economico di un territorio che, come il nostro, poggia le basi sul settore agricolo e sulle molteplici attività produttive che si sviluppano intorno a questo settore.Come Amministratore del Comune sono orgoglioso di potere sostenere sempre i nostri cittadini!”.