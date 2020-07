Tramonti, ecco lo sciatore francese Matthieu Bailet: pranzo all’Agriturismo “Da Regina” – FOTO

Arrivano altri sportivi in Costiera amalfitana. I territori della Divina sono da sempre meta preferita di tantissime celebrità e sportivi più o meno famosi. Quest’estate, nonostante i problemi legati all’emergenza sanitaria, l’affluenza sta aumentando in maniera considerevole. Ultimo arrivato è stato il giovane e talentuoso sciatore francese Matthieu Bailet, vincitore della medaglia d’oro nel 2016 ai mondiali juniores disputati a Soči/Roza Chutor. Matthieu ha scelto l’agriturismo “Da Regina” di Tramonti per un pranzo di tutto rispetto, durante le sue vacanze in Costiera amalfitana. Umile e disponibile, il giovane si è lasciato immortalare insieme a tutto lo staff.

Attivo in gare FIS dal novembre del 2011, Bailet ha esordito in Coppa Europa l’11 gennaio 2014 a Wengen in discesa libera, senza completare la prova. Nel 2016 ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante ai Mondiali juniores che si sono disputati a Soči/Roza Chutor e ha debuttato in Coppa del Mondo, il 17 marzo a Sankt Moritz in supergigante senza completare la prova. Non ha partecipato a rassegne olimpiche o iridate.