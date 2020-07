Tramonti dice “No mozziconi a terra”: il comune aderisce alla campagna di Striscia la Notizia

Nel Polmone Verde della Costa d’Amalfi, l’amministrazione del sindaco Domenico Amatruda, si impegna a rendere Tramonti un paese “smoking free”. Il comune ha infatti aderito alla campagna di Striscia la Notizia “No mozziconi a terra“. A Tramonti, infatti, è ormai partito il progetto di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi di sigarette nell’ ambiente attraverso lo slogan “spegni il vizio, conferiscimi qui“: un progetto avviato dalla Pro Loco Tramonti, sviluppato dall’Amministrazione Comunale con il coordinamento dell’Ing. Nicola Giuseppe Giordano che ha provveduto concretamente a realizzarne le finalità.

Nelle borgate e precisamente, all’altezza di ogni pensilina, sono stati installati dei posacenere in ceramica sui quali è stata dipinta la tipicità di ciascuna frazione, mentre, nei luoghi di aggregazione del territorio, sono stati posizionati dei contenitori in metallo.

L’impegno dell’Ente Comunale non può dirsi però concluso. Per incentivare i fumatori a tenere delle condotte rispettose, l’Amministrazione Amatruda distribuirà dei portasigarette portatili alla fascia d’età compresa tra i 30-40 anni che, secondo i dati ISTAT, risulta essere quella comprendente il maggior numero di consumatori di tabacco.

Sempre nella medesima direzione, si provvederà ad agire anche con l’emanazione di provvedimenti ammonitivi e sanzionatori. Con un’apposita ordinanza sarà fatto divieto alle persone di fumare in prossimità di scuole, chiese o luoghi di aggregazione.

L’obiettivo è tutelare la salute propria e dei cittadini sottoposti a fumo passivo, ma anche limitare la quantità di aria nociva che intossica l’ambiente. All’ordinanza, inoltre, seguirà una campagna di sensibilizzazione intesa ad avvicinare i cittadini ai rischi e ai pericoli legati al tabagismo. L’iniziativa coinvolgerà specialmente i giovani a cui saranno spiegati i gravissimi danni che il fumo può provocare sia al fisico che al territorio.

“Oggi più che mai è necessario investire sulla sensibilizzazione dell’ambiente. Non possiamo tollerare che né cittadini né turisti disperdano cicche di sigarette nell’ambiente – spiega il vicesindaco Vincenzo Savino – Metteremo in campo tutti gli strumenti informativi in possesso dell’Amministrazione promuovendo apposite campagne, donando posaceneri tascabili ai fumatori e attueremo un piano di controllo da parte delle forze di polizia affinché questa malsana abitudine possa essere finalmente stroncata.

I mozziconi di sigaretta andranno conferiti negli appositi contenitori realizzati in ceramica da parte di maestri artigiani ed installati nei punti di maggiore interesse della nostra Tramonti. La civiltà, l’educazione e il buon senso di un popolo si misura anche da questi comportamenti!”, afferma Savino che, nella sua Tramonti, come ogni cittadino degno di tale nome, non è disposto più a tollerare condotte incivili e incuranti del territorio.

“Non è giusto che un cittadino debba subire gli effetti del fumo altrui. Il provvedimento che l’Amministrazione Comunale si appresta ad assumere ha, di certo, un forte impatto sociale ma è essenziale per tutelare la salute dei non fumatori, specie delle categorie più sensibili: bambini, anziani e donne incinte. Auspico, piuttosto, che sull’esempio del Comune di Tramonti, altre Amministrazioni provvedano in tal senso”. Queste le parole del Consigliere Rosa Amodio che, come tutta l’Amministrazione Comunale del Comune di Tramonti, mostra una grande sensibilità verso le tematiche legate alla salute a all’ambiente.

La campagna “No mozziconi a terra”

“No mozziconi a terra” è la campagna nazionale del tg satirico di Antonio Ricci, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo. Circa 160 comuni italiani da Nord a Sud hanno aderito all’iniziativa ideata da Max Laudadio (lanciata a fine 2019) in cui gli inviati di Striscia la Notizia chiedono ai sindaci di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa, già in vigore dal 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 40) che prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori.

In Campania sono finora sei i comuni che hanno deciso di aderire, oltre a Tramonti ci sono infatti anche le vicine Sorrento e Vico Equense. I mozziconi di sigarette sono una delle principali cause di inquinamento da plastica nel mondo, perché contengono oltre 4000 sostanze tossiche, materiali altamente cancerogeni che, se non correttamente smaltiti, finiscono per contaminare il suolo, distruggendo la catena alimentare e devastando lo sviluppo della vegetazione, senza contare contare anche l’impatto sull’inquinamento del mare.