Tramonti Corse domina il podio del Circuito Internazionale di Napoli: Salvatore Tortora campione italiano di Formula Challenge

Tramonti Corse domina il podio del Circuito Internazionale di Napoli, con Salvatore Tortora che si laurea campione italiano di Formula Challenge. Si arricchisce il palmares della scuderia costiera, in questo fine settimana dove c’è stato il ritorno in pista dopo il lockdown, con la 32esima edizione del Napoli Challenge Sarno, nella finale del Campionato Italiano Formula Challenge.

Sul circuito di Sarno, si sono distinti dopo le qualificazioni e le tre manches, Salvatore Tortora, a bordo della sua Renault Clio RS Gruppo E1 Italia, con il compagno di scuderia Pietro Giordano, specialista della categoria che a bordo della Fiat 500 BC 700, per una manciata di centesimi non è salito sul gradino più alto del podio. Un risultato incredibile per il team della Costa d’Amalfi, che vedeva gareggiare tra l’altro anche Luigi Criscuolo, Ruocco Carmine e Fusco Silvestro.