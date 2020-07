Tramonti, bus Sita: potenziate le corse nei giorni festivi. Ecco gli orari in vigore da domenica 19 luglio

Arrivano primi risultati dopo i disagi per il trasporto pubblico sul territorio di Tramonti, denunciati dal sindaco Domenico Amatruda. Dopo l’incontro del primo cittadino con i vertici della SITA, abbiamo ottenuto un primo risultato. Sono state infatti potenziate le corse per i giorni festivi, per cui già da domenica 19 si potranno seguire gli orari allegati.

“Come da intese, domenica abbiamo potenziato i servizi tra il comune di Tramonti e Maiori. Per quanto riguarda i giorni feriali stiamo riorganizzando i servizi per limitare i disagi e le faremo sapere appena individuata la soluzione compatibile con l’impiego di uomini e mezzi”, ha detto il direttore Simone Spinosa.