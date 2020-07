Tramonti:. Aperto il bando di gara per l’assegnazione dei lavori sulla Strada Provinciale 2.

E’ stato aperto nei giorni scorsi il bando di gara per l’assegnazione dei lavori per il “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara”. Un progetto che parte da lontano, dal 2017, quando l’Amministrazione comunale del Polmone Verde della Costiera Amalfitana, guidata dall’allora sindaco Antonio Giordano, in quanto comune capofila, si impegnò per portare avanti la progettazione dell’intervento fondamentale per una delle arterie principali della Divina. La strada provinciale 2, che da Maiori conduce fino a Corbara, versa in condizioni pessime e, solo grazie ai lavori per i quali è stato aperto nei giorni scorsi il bando di gara, che scadrà il prossimo 3 agosto, tornerà in una condizione di transitabilità accettabile. Il 22 novembre del 2017, con decreto n. 134, l’allora presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, approvò l’accordo di programma per il miglioramento delle condizioni della strada statale. L’accordo tra i vari comuni interessati dagli interventi fu poi sottoscritto nel mese di febbraio del 2018. A maggio dello stesso anno, la giunta comunale di Tramonti approvò il progetto definitivo per un importo complessivo di oltre 7,9 milioni di euro. La Regione Campania, però, con una nota del 21 novembre del 2018 ritenne l’intervento finanziabile nel limite di 3 milioni di euro. Si rese necessario rimodulare il progetto per rientrare nei nuovi limiti imposti dalla Giunta Regionale. Grazie al grande lavoro svolto dall’ex primo cittadino di Tramonti Antonio Giordano, dell’attuale sindaco del zomune collinare della Costiera Domenico Amatruda, con la collaborazione dei comuni di Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, della Provincia di Salerno e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presto cominceranno i lavori per il “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara”. Al momento è in corso il bando di gara con il CUC della Comunità Montana dei Monti Lattari che esaminerà le varie offerte che perverranno. Con ogni probabilità, l’intervento prenderà il via a fine settembre, a meno di particolari problematiche nell’assegnazione dei lavori. Le migliaia di persone che quotidianamente usufruiscono della Sp2, quindi, potranno contare su una strada rimessa in sicurezza.

«Un percorso che parte da lontano con l’obiettivo di restituire ai cittadini una strada più sicura – dichiara il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda – La certezza di un impegno costante, svolto negli anni, perseguendo sempre, con grande lungimiranza e determinazione, un percorso di crescita per l’intero territorio. Grazie a chi si è adoperato insieme a noi, al lavoro del mio predecessore Antonio Giordano e all’impegno dei colleghi di Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara, degli uffici tecnici, del Presidente della Provincia Canfora e dell’attuale Presidente Michele Strianese del Governatore Vincenzo De Luca. La sinergia e la comunione d’intenti in alcuni casi vince sulla burocrazia».