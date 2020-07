Tramonti. Anche quest’anno il campo scuola estivo per ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Anche quest’anno, con le adeguate misure di sicurezza imposte dall’emergenza Covid, cercheremo di essere al fianco dei più giovani che vorranno vivere questa esperienza di condivisione, apprendimento e divertimento: il campo di volontariato 2020.

Dedicato a ragazzi dai 12 ai 16 anni, si svilupperà in almeno 6 giornate, non consecutive, a partire dal 25 luglio prossimo.

Purtroppo quest’anno i ragazzi non potranno dormire (dormire?) Insieme nelle tende che gli insegnavamo a montare, ma tante e nuove attività li appassioneranno in un contatto continuo con la natura. Vi aspettiamo

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 328 3419824 oppure 3666481826.

Ovviamente i posti sono limitati.