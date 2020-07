Tragedia nel Cilento, incidente e volo di trenta metri: Palinuro piange il 25enne

L’estate cilentana si macchia di un’altra vita spezzata da un incidente stradale. L’intera comunità di Caprioli, dove era originario, piange la prematura scomparsa – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – di Carlo Marino. Il 25enne, che lavorava in un lido della zona per aiutare i genitori, è morto dopo che la sua Bmw è sbandata lungo la strada delle Saline, che collega Caprioli a Palinuro, ed è precipitata, dopo un volo di trenta metri, sulla spiaggia. Il giovane è spirato in ospedale dopo le ferite gravissime riportate a causa dell’incidente.