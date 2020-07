Tragedia a Sorrento, un ragazzo tenta il suicidio lanciandosi nel Vallone dei Mulini

Ancora non si conoscono le cause che hanno spinto un ragazzo, poche ore fa, a lanciarsi nel vallone dei mulini. Il giovane ha raggiunto il centro di Sorrento con il suo scooter, lo ha abbandonato accanto alla balaustra ed ha scavalcato il parapetto per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sorrento, i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento ed un’ambulanza del 118. Sembra che il ragazzo sia ancora vivo.