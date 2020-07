Tragedia a Sorrento, era uno un uomo di 66 anni a lanciarsi nel Vallone dei Mulini, purtroppo è morto . Si pensava fosse un giovane. Aveva raggiunto il centro di Sorrento con un ciclomotore, lo ha abbandonato accanto alla balaustra ed ha scavalcato il parapetto per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sorrento, i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento ed un’ambulanza del 118 che sono intervenuti sperando fosse ancora vivo.

Purtroppo l’uomo lanciatosi nel Vallone dei Mulini è morto . Da poco si sono concluse le operazioni di recupero della salma che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento mentre la zona è stata chiusa al traffico da parte degli agenti della polizia municipale di Sorrento coordinati dal tenente Giovanni Bianco. Troppi i traumi perché la vittima potesse sopravvivere.

Sulla tragica vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sorrento agli ordini del capitano Ivan Iannucci, anche se è certo che si tratti di un suicidio.

Sono stati avvertiti i parenti della persona l che questa mattina alle prime luci dell’alba si è lanciato nel Vallone dei Mulini del centro di Sorrento. Si tratta di M.A. un uomo di 66 anni che risiedeva nella zona collinare di Casarlano.

Per il momento sui motivi che lo hanno spinto a togliersi la vita non ci sono certezze.

Purtroppo non è il primo caso in questo punto. Ricordiamo sempre che l’estremo gesto non è mai la soluzione