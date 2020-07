Tragedia a Mykonos: Carlotta muore a 18 anni in un incidente durante la vacanza. Tragedia nelle scorse ore a Mykonos, in Grecia, dove una ragazza italiana di 18 anni, Carlotta Martellini, è morta a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche una sua amica, ora ricoverata. Le due giovani erano in vacanza insieme sulla nota isola dell’Egeo e, secondo le prime informazioni che arrivano dalla Grecia, pare stessero facendo un giro dell’Isola su una vettura presa a noleggio sul posto quando è avvenuto il fatto. Secondo una primissima ricostruzione del sinistro, l’auto su cui viaggiavano avrebbe sbandato e sarebbe finita in un dirupo non lontano dalla casa che le amiche avevano preso in affitto.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla diciottenne italiana, ferita l’amica che era con lei, soccorsa e trasportata in ospedale dove ora sarebbe ricoverata. Secondo i media ellenici, che citano fonti della polizia locale, la vettura sarebbe caduta da una scogliera sulla strada provinciale fra Agios Stefanos e Fanari. Alla base della tragedia forse uno scontro con un’altra vettura finita allo stesso modo lungo la scogliera i cui occupanti però sono rimasti feriti in maniera leggera. Secondo la polizia locale, i due piccoli fuoristrada viaggiavano nella stessa direzione quando è avvenuto il fatto. A bordo erano tutti turisti che avevano noleggiato i mezzi sull’Isola. Complessivamente nell’incidente sarebbero rimasti coinvolte otto turiste.

Le due ragazze pare fossero sull’Isola greca dell’arcipelago delle Cicladi già a da alcuni giorni, con loro altre amiche con cui stavano trascorrendo le vacanze estive. Il gruppo era partito da Perugia per passare qualche giorno in una delle principali mete turistiche elleniche. L’incidente risalirebbe alle prime ore di giovedì ma la notizia della morte della 18enne ha raggiunto Perugia venerdì mattina, dopo che il ministero degli Esteri ha informato i familiari del decesso della giovane turista.

