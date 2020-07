Tragedia a Maiori. Malore improvviso: uomo di 67 anni muore in spiaggia. Questa mattina è avvenuta una tragedia sulla spiaggia di Maiori, in Costiera Amalfitana: un uomo di 67 anni, giunto in spiaggia per trascorrere una giornata di relax insieme alla moglie, ha avvertito un improvviso malore. Nonostante l’immediato soccorso dei medici presenti in spiaggia e del personale del lido e l’arrivo dell’ambulanza dopo pochi minuti, non c’è stato niente da fare: inutili i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto probabilmente a causa di un infarto.

Sul posto i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, insieme al Sindaco.