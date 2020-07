Tragedia a Maiori e malore a Positano: urgono controlli sulle spiagge della Costiera amalfitana

Sono aumentate notevolmente le presenze sulle spiagge della Costiera amalfitana nelle ultime settimane e ciò è sicuramente un’ottima notizia. Il settore balneare è quello che sta cercando di riprendersi in maniera più veloce dopo il lockdown e la speranza è che l’estate continui su questa linea.

Con l’affluenza incrementata, però, si sono già palesati i primi episodi negativi sulle spiagge per quanto riguarda i malori: oltre a quello che ha visto protagonista un uomo sulla spiaggia di Positano nella giornata di ieri, ormai sarete a conoscenza della notizia della tragedia di Maiori. Ieri, infatti, un uomo di 67 anni è stato colto da un malore sulla spiaggia. Nonostante l’immediato soccorso dei medici presenti in spiaggia e del personale del lido e l’arrivo dell’ambulanza dopo pochi minuti, non c’è stato niente da fare: inutili i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto probabilmente a causa di un infarto.

Senza entrare nello specifico rispetto all’episodio di ieri, quello che ci stiamo domandando è cosa stanno facendo i Comuni della Costiera amalfitana per garantire la sicurezza sulle spiagge. C’è assolutamente bisogno di postazioni della Croce Rossa, del 118, di un’idroambulanza: quale di queste misure saranno attivate dai Comuni per evitare che si verifichino altri drammi del genere? Quello che siamo riusciti a sapere è che alla Sponda, a Positano, a breve verrà posizionata la postazione del 118 con personale medico della Croce Rossa. E’ importante, perché le spiagge, come spesso vi abbiamo testimoniato, sono stracolme. Tutelare la salute dei visitatori è assolutamente fondamentale.