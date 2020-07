Trading online, si indaga sul compagno di Casalino

ROMA Adesso sugli azzardi in borsa di José Carlos Alvarez, segnalato all’Ufficio Antiriciclaggio di Bankitalia per operazioni sospette, indaga la Consob. Un dato è certo le due società di trading online, attraverso le quali il compagno di Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, ha investito somme che ammontano anche a 2mila euro al giorno, non sono abusive, ma regolarmente autorizzate a operare in Italia. Anche se hanno sede dall’estero. E adesso la Commissione, deputata al controllo della borsa, verificherà se si profilino irregolarità, in particolare, visto il ruolo delicato di Casalino, l’eventuale utilizzo di informazioni privilegiate da parte di Alvarez. Anche se sembra che acquisti e vendite, che hanno portato Alvarez a perdere 18mila euro in due mesi, non riguardino titoli italiani delle quali le società non si occupano.

LE SOCIETÀ

La Plus500cy, attraverso la quale Alvarez avrebbe investito i soldi che lo stesso Casalino gli girava, fa riferimento a una società cipriota vigilata dall’autorità della borsa dell’Isola, e a una controllante inglese. Entrambe le società – sottolinea il ministero delle Finanze nella risposta a un’interrogazione della Lega – sono autorizzate a offrire servizi finanziari in Italia. Stessa cosa per l’altro intermediario utilizzato da Alvarez, la Fortissio.com, che fa riferimento ai servizi di investimento offerti da Vie Finance A.E.P.E.Y. sa. società di diritto greco autorizzata a offrire servizi di investimento in Italia. Alla notizia della segnalazione di un’operazione sospetta da parte di Bankitalia, Casalino aveva sostenuto di non sapere nulla delle scommesse in borsa del fidanzato e che fosse un ludopatico, rimasto vittima del trading online. Adesso il giovane cubano la ludopatia ma si definisce una vittima, incastrata durante il lockdown dalla speranza di facili guadagni. E sottolinea, soprattutto, l’estraneità del suo compagno (adesso ex, sostiene) alla vicenda. Fonte Il Mattino