Tour vacanziero a Capri per i due calciatori brasiliani Allan e Philippe Coutinho. Il centrocampista del Napoli e l’attaccante del Bayern Monaco con le rispettive famiglie sono giunti nel pomeriggio di ieri a Marina Grande dopo aver effettuato un giro dell’isola via mare. Taxi scoperto, direzione Capri centro; in Piazzetta la sosta per una bibita fresca. Qui, riconosciuti dai fans, non si sono sottratti a selfie e autografi.