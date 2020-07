Ticciano, Vico Equense. Pizzeria Al Solito Posto: dal famoso scarpone, al karaoke e la musica live.

Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto tutti i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per motivi di comprovata necessità, lavoro o salute, e negozi ed attività con la saracinesca abbassata, in questa nuova fare sono molti quelli ormai già riaperti o in fase di riapertura. Dopo aver ultimato la sanificazione deli locali per garantire il massimo della sicurezza, già dallo scorso maggio è ripartita, con la qualità e l’entusiamo di sempre, la pizzeria Al Solito Posto, a Ticciano, Vico Equense. Famoso per un impasto che lievita almeno 24 ore e l’utilizzo di ingredienti locali e di prima scelta, il locale offre varie possibilità, tra cui il famoso scarpone, il karaoke e la musica live.

Per ordinare la pizza a domicilio o prenotare per l’asporto o un tavolo, chiamare allo 081 1855 7844 o via WhatsApp al 335 6232 286.