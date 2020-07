Terzigno. Tragedia in cantiere: operaio cade da 10 metri e perde la vita. E’ caduto da un’impalcatura mentre stava montando una tenda all’ultimo piano di un palazzo di via Menotti a Trecase ed è morto sul colpo. Un volo di dieci metri che non ha dato scampo a un 46enne di Terzigno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che coordinati dalla locale Procura hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, per risalire a eventuali responsabilità.