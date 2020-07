Terremoto a Matera e Messina nella notte, scosse fra Basilicata e Sicilia nel mar Tirreno avvertite anche in Campania. Ieri al Vesuvio.

Terremoto a Matera e Messina nella notte, scosse fra Basilicata e Sicilia nel mar Tirreno avvertite anche in CampaniaTerremoto nella notte in provincia di Matera: la scossa, con magnitudo 2.7, ha avuto epicentro vicino Bernalda, a 23 chilometri dal capoluogo. Non si riportano, per il momento, danni, anche se il sisma è stato avvertito. Qualche ora prima, intorno alla mezzanotte, un altro terremoto è stato registrato a Messina: l’epicentro della scossa, di magnitudo 2.9, è stato localizzato nel Tirreno, tra la città siciliana e le isole Eolie, a 168 chilometri di profondità. A Positanonews arrivano segnalazioni di qualcuno che avrebbe avvertito una scossa in provincia di Salerno e Napoli, in Penisola sorrentina in particolare fra le aree di cui ci occupiamo, con la Costiera amalfitana. Ma nessun riscontro dai sismografi e dal Vesuvio oggi. Ieri, invece, una piccola, e non preoccupante, lieve scossa di terremoto a Massa di Somma. Infatti alle ore 07:57 la Sala Operativa INGV_OV di Napoli ha rilevato un movimento tellurico di magnitudo di 2.2. Quindi la scossa è stata riscontrata proprio nel piccolo comune situato alle pendici del Vesuvio ed ha avuto una profondità inferiore a 0.08 chilometri. Nessun danno è stato arrecato alle strutture. Si tratterebbe di una normale attività sismica,l’Osservatorio Vesuviano sta registrando anche lievi scosse da 1.2 a 0.1 di magnitudo. In ogni caso questa mattina da Moiano di Vico Equense, al di sotto del Faito, sono giunte più segnalazioni di scosse.

Leggi anche Paura a Moiano di Vico Equense e Piano di Sorrento per una scossa