Tentata rapina al supermercato Conad al Capo di Sorrento. I Carabinieri traggono in arresto i tre malviventi

Sorrento. Questa mattina si è verificata una tentata rapina al supermercato “Conad” in località Capo di Sorrento. Ad agire tre persone, ma per fortuna la rapina non è andata a buon fine anche se tanta è stata la paura tra gli esercenti dell’esercizio commerciale ed i cittadini. Prontamente allertati i Carabinieri che in pochissimo tempo sono arrivati sul posto ed hanno tratto in arresto due dei rapinatori, mentre un terzo complice ha cercato di fuggire allontanandosi dalla penisola sorrentina. Gli agenti delle Forze dell’Ordine si sono messi all’inseguimento e sono riusciti a fermarlo a Meta ed a condurlo in caserma. Un ringraziamento ai Carabinieri che vigilano sulla sicurezza della penisola sorrentina e sono sempre pronti ad intervenire in caso di necessità.