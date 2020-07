Temptation Island. L’ex calciatore Lorenzo Amoruso sempre più innamorato dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro: “Questa me la sposo”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore anche di Fiorentina e Rangers Glasgow, ha partecipato al programma Temptation Island insieme alla compagna Manila Nazzaro, ex Miss Italia. La loro coppia è stata sicuramente una delle più amate di questa edizione del reality perché entrambi hanno saputo resistere alle numerose tentazioni, difendendo il loro amore. Lorenzo durante il famoso ed atteso falò di confronto ha dichiarato: “Da calciatore ho giocato contro grandi avversari ma non ho mai avuto paura di nessuno. Ora ho paura”. E poi L’ex calciatore, nell’ultima puntata, ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti verso Manila affermando: “Questa me la sposo”. Insomma, alla fine l’amore ha trionfato e Lorenzo e Manila sono usciti insieme, felici ed innamorati, dal programma.