Temptation Island. La coppia formata da Andrea ed Anna esce insieme dal programma, ma il mondo social non ci sta: “Lei è solo un’arrivista”

Sempre molto seguita la trasmissione Temptation Island che mette alla prova l’amore delle coppie per testare se il loro sentimento è talmente forte da sopravvivere ad un periodo di distanza ed alle mille tentazioni legate alla convivenza ravvicinata con dei single. Una delle coppie che ha fatto molto discutere i telespettatori è quella formata da Andrea Battistelli ed Anna Boschetti. A non essere ben vista dal pubblico è proprio Anna, più grande di Andrea e giudicata da molti come una manipolatrice ed un’arrivista. Anna ha già un matrimonio alle spalle con figli ma vuole convincere in tutti i modi Andrea a fare un figlio insieme, anche il compagno dichiara di non sentirsi ancora pronto ad un passo del genere, complice anche la sua giovane età. Andrea, dal canto suo, accusa Anna di averlo fatto passare come un ragazzino, come uno che sta a casa di lei a scrocco. Mentre in realtà Andrea ha dichiarato di lavorare e contribuire alle spese della vita di coppia. E poi accusa Anna di parlare solo di cose materiali ma non d’amore. Andrea viene da una famiglia che potremmo definire agiata ma lui vorrebbe che lei decidesse di vivere la loro storia e di stare insieme anche se non avesse un centesimo, solo per amore. E le chiede di rispettare i suoi tempi non sentendosi ancora pronto per avere un figlio. Alla fine della puntata Anna decide di continuare la sua storia con Andrea. Ma il mondo social non ci sta ed in tanti chiedono che il padre di Andrea intervenga per porre fine all’arroganza di Anna ed al suo “approfittare” del giovane Andrea, non riuscendo a vedere nei comportamenti di lei lo stesso amore che invece prova Andrea. Un amore grande e disinteressato.