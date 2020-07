Te voglio bene assaje Positano. Meravigliosa esibizione delle donne per la ripartenza stasera. Abbiamo seguito tutte le fasi, dall’annuncio, dato in anteprima oltre un mese fa del grande evento voluto dall’amministrazione De Lucia, quindi in tempi non sospetti era stato previsto questo come primo grande evento musicale dell’estate post covid della perla della Costiera amalfitana. Poi le abbiamo seguite nel backstage del programma Rai di oggi e del dietro le quinte dello spettacolo di stasera pochi minuti primi di andare in scena e con Luigi De Rosa che ha seguito tutto l’evento.. Te voglio bene assaje, che emozioni stasera per i positanesi accorsi con slancio per questa serata , le nostre donne non si sono spaventate dalle condizioni avverse, il vento che le ha impedito di fare le prove, la tensione si è sciolta nelle loro esibizioni gioiose.. Complimenti.